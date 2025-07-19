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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مفاجأة.. هدير عبدالرازق وصديقتها تسلقا بلكونة منزل طليقها وسرقا والأجهزة الكهربائية

مفاجأة .. البلوجر هدير عبدالرازق وصديقتها تسلقا بلكونة منزل طليقها وسرقا والأجهزة الكهربائية
مفاجأة .. البلوجر هدير عبدالرازق وصديقتها تسلقا بلكونة منزل طليقها وسرقا والأجهزة الكهربائية
محمد عبدالله

أكد المحامي هيثم بسام أن موكله وهو طليق البلوجر هدير عبدالرازق فوجئ بفيديو الضرب المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو مجتزء وليس كاملا وحصلت عليه من خلال اختراق الكاميرا الخاصة بالمنزل

وأضاف دفاع طليق هدير عبدالرازق أنه تم تقديم الفيديو الكامل للنائب العام وأن هناك فيديو اخر لها قبل هذا الفيديو المنتشر بساعه واحدة وهي تقفز داخل الشقة الخاصة بموكله من البلكونه وكان معها صديقتها واستولوا علي الأجهزة الكهربائية

وأكد دفاع طليق هدير عبدالرازق أن خلال العام الماضي دخلت الي شقة موكله أكثر من مرة بشكل غير سليم من خلال القفز من علي السور أو البلكونة وقدمنا أيضا دليلا أنها قامت بتهكير الموبايل ودخلت علي جروبات خاصة به بالعمل وقامت بنشر أمور سيئة واستولت علي  محادثات مع أصحابه وقامت بالتشهير به

هدير عبدالرازق مواقع التواصل الاجتماعي طليق هدير عبدالرازق

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