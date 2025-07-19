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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يحدد سعر بيع رحيم سترلينج وسط عقبة راتبه الضخم

رحيم سترلينج
رحيم سترلينج
إسلام مقلد

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي الاستغناء عن خدمات جناحه رحيم سترلينج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة تهدف لإعادة هيكلة الفريق والتخلص من بعض الأعباء المالية الثقيلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن إدارة البلوز حددت مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني فقط كسعر لرحيل اللاعب خلال الميركاتو الحالي، وهو مبلغ يبدو في متناول غالبية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن ورغم السعر المنخفض نسبيًا لقيمة انتقال سترلينج، أشارت الصحيفة إلى أن راتب اللاعب البالغ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا يمثل العقبة الأكبر أمام إتمام أي صفقة، حيث لا توجد إلا قلة قليلة من الأندية القادرة على تحمل هذا العبء المالي.

وأضافت الصحيفة أن سترلينج قد يضطر إلى تخفيض راتبه إذا أراد الانتقال لنادٍ جديد هذا الصيف، وهو خيار يبدو مطروحًا في ظل رغبة اللاعب في البقاء داخل العاصمة لندن، حيث تقيم عائلته، ويشارك نجله في أكاديمية نادي آرسنال.

وعلى الرغم من أن فرص اللعب في السعودية أو الدوري الأمريكي قد تكون متاحة أمامه، فإن اللاعب لا يُبدي أي اهتمام بتلك الوجهات حتى الآن، مفضلاً الاستمرار في أجواء البريميرليج.

يُذكر أن سترلينج، الذي لعب مع تشيلسي في الموسم الماضي، لم يقدم المستوى المأمول، حيث شارك في 28 مباراة بجميع المسابقات ولم ينجح سوى في تسجيل هدف وحيد، مما زاد من الانتقادات حول أدائه، وعزز من توجه النادي نحو التخلي عنه هذا الصيف.

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