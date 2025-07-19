دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم من اكثر مشكلات الصحية شيوعا في العالم ولكن ما لا يعلمه عدد كبير من الاشخاص أن حل هذه المشكلة يتوقف في بعض الاحيان على معرفة السبب وعلاجه.

و فقا لما جاء في مجلة الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي فقد وجدت دراسة حديثة أن هناك سبب غير متوقع يغفله الكثير من الأطباء يتسبب في ارتفاع ضغط الدم الا وهو الخلل الهرموني.

هناك نوع من الخلل الهرموني الصامت يصيب عدد كبير من الأشخاص ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

وحذّرت الدراسة من أن عدد كبير من الأطباء لا يطلبون إجراء تحليل هرمون الـ"ألدوستيرون رغم أنه ثبت وجود زيادة فيه لدى مرضى ضغط الدم المرتفع.

ويحدث فرط ألدوستيرون بسبب إفراز الغدتين الكظريتين في الجسم كميات زائدة منه ما يؤدي لاحتباس الصوديوم وفقدان البوتاسيوم مما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.



تحذير خطير



كشفت الدراسة أن مرضى ارتفاع ضغط الدم المصابين بهذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بحوال 2.6 مرة وفشل القلب اكثر مرتان من الاصحاء أما اضطراب ضربات القلب فهم أكثر عرضة له بحوالى 3.5 مرات واكثر إصابة بأمراض القلب عموما بنسبة 77%.

وشددت الدكتورة غايل أدلر، على أهمية إجراء فحص دم بسيط ومنخفض التكلفة لتشخيص الحالة مبكرا وتقديم العلاج المناسب، مشيرة إلى إمكانية اللجوء للجراحة في حال كانت إحدى الغدتين مسؤولة فقط عن الإفراز الزائد.

وأوصت الدراسة بتعديل نمط الحياة، عبر تقليل الصوديوم وخفض الوزن، إلى جانب العلاج الدوائي أو الجراحي حسب الحالة.