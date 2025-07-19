القبض على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها .. تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في مدينتي بالقاهرة الجديدة بعد مقطع فيديو نشرته البلوجر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لحظة تعرضها للتعدي بالضرب والسحل من قبل أحد الأشخاص.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو ظهرت فيه البلوجر هدير عبدالرازق اثناء تعرضها للضرب من شخص وخلافات بينهما وقام الطرفان بتبادل الاتهامات بينهما.

وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة أمن القاهرة القبض على هدير عبدالرازق على خلفية الفيديو المتداول وجاري عرضها على النيابة العامة في القاهرة.