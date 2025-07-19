القبض على هدير عبد الرازق وطليقها وتحريز هواتفهما والكاميرات

ألقت قوات الأمن، القبض على طليق البلوجر هدير عبدالرازق؛ بتهمة التعدي بالضرب على طليقته السابقة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الشقة الخاصة به، وحرزت هاتفه، واصطحابه إلى القسم؛ تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وفي ذات السياق، ألقت قوات الأمن أيضا، القبض على هدير عبد الرازق؛ لاتهامها بالتشهير به، والدخول إلى منزله دون إذن.

كما تحفظت قوات الأمن على هواتفها الشخصية والفيديوهات الموجودة عليها، والتي من ضمنها عدد من الفيديوهات الخاصة بالتطبيقالذي تظهر عليه، وكذلك جهاز الكمبيوتر الخاص بها، وعلى المحتويات المختلفة والأموال النقدية التي وجدت، وكاميرات المراقبة في شقتها.