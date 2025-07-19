تأهل ناشئي التنس إلى كأس العالم بالعلامة الكاملة

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 16 عاما انجازا كبيرا بالتأهل الى بطولة كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى تشيلى فى نوفمبر المقبل



نجح الفراعنة الصغار فى حجز بطاقة الصعود بعدما حقق العلامة الكاملة فى البطولة الافريقية رقم 14 والتى اقيمت بملاعب نادى جراند بلازا بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس وجنوب افريقيا.

وفاز منتخبنا المكون من اللاعبين عمر حسام ومحمد جنيدى وحسن شريف وبقيادة المدير الفنى للفريق عماد رمضان على جنوب افريقيا ثم تونس وختاما على المغرب والتى كانت مباراة تحديد صاحب بطاقة العبور الى كأس العالم للناشئين وذلك تحت إشراف المدير الفنى للاتحاد ضياء نبيل



واعرب السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى عن سعادته الكبيرة بتأهل الفريق الى كأس العالم مضيفا ان اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وتمكنوا باقتدار من تقديم مستوى واداء متميز للغاية.