هددت بالقفز من الخامس.. تفاصيل القبض على هدير عبدالرازق

تصدرت البلوجر هدير عبدالرازق التريند من جديد وذلك بعد القبض عليها بالقاهرة الجديدة على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهرت به برفقة طليقها قبل ساعات.

حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على هدير عبدالرازق داخل شقتها ، ورفضت البلوجر الشهيرة فتح الباب لقوة الشرطة المنفذة بالإضافة لقيامها بالظهور في لايف أثناء ضبطها.

ووصل والد هدير عبدالرازق إلى الشقة وقام بطرق الباب عليها لكنها رفضت ايضا قائلة "انا مظلومة طليقي بهدلني وجسمي كله سحجات وفي الآخر يتقبض عليا"، مهددة بالقفز من الطابق الخامس من شقتها.

قالت البلوجر هدير عبدالرازق لحظة ضبطها في شقتها بالقاهرة الجديدة انها مظلومة وان طليقها تعدى عليها بالضرب بالإضافة لأنه حضر إليها في محاولة للتعدي عليها من جديد.

حيث رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو ظهرت فيه البلوجر هدير عبدالرازق أثناء تعرضها للضرب من شخص وخلافات بينهما وقاما الطرفان بتبادل الاتهامات بينهما.

ومن المنتظر أن يتم اقتياد البلوجر هدير عبدالرازق إلي قسم الشرطة لعرضها على النيابة العامة في الاتهامات المتبادلة بينها وبين طليقها.