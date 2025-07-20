بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم إن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة لم تنته بعد، لكن سيتبعها عملية مراجعة ثم إعداد النتيجة للإعلان، وذلك سيكون في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

التصحيح بنظام الاختيار

وأضاف «فياض» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» والمذاع عبر قناة «النهار» أن التصحيح بنظام الاختيار المتعدد إلكتروني وليس هناك أي تدخل بشري فيه، أما التدخل البشري يكون قاصر على الأسئلة المقالية والتي تمثل 15% من إجمالي أسئلة الثانوية العامة، ويتولى مهام تصحيحها 2 معلمين لم يلتقوا سابقا.

وأكد على أنه إذا كان هناك اختلاف بين درجة المعلم الأول المصحح والمعلم الثاني المصحح يتم العرض على معلم أول أو مستشار مادة ليأخذ أعلى الدرجات لصالح الطلاب.