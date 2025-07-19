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بعد ضبطها.. إجراء جديد من الأمن بشأن شقة هدير عبدالرازق في التجمع الأول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد ضبطها.. إجراء جديد من الأمن بشأن شقة هدير عبدالرازق في التجمع الأول

بعد ضبطها.. الأمن يفحص شقة هدير عبدالرازق في التجمع الأول
بعد ضبطها.. الأمن يفحص شقة هدير عبدالرازق في التجمع الأول
أحمد مهدي

تفحص الأجهزة الأمنية في القاهرة شقة البلوجر هدير عبدالرازق بعد القبض عليها على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه برفقة شخص آخر.

تصدرت البلوجر هدير عبدالرازق التريند من جديد وذلك بعد القبض عليها في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهرت به برفقة طليقها قبل ساعات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على هدير عبدالرازق داخل شقتها في التجمع الأول، ورفضت البلوجر الشهيرة فتح الباب لقوة الشرطة المنفذة بالإضافة لقيامها بالظهور في لايف اثناء ضبطها.

ووصل والد هدير عبدالرازق إلى الشقة وقام بطرق الباب عليها لكنها رفضت قائلة: "انا مظلومة طليقي بهدلني وجسمي كله سحجات وفي الآخر يتقبض عليا، مهددة بالقفز من الطابق الخامس مم شقتها.

وقالت البلوجر هدير عبدالرازق لحظة ضبطها في شقتها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة إنها مظلومة وطليقها تعدى عليها بالضرب بالإضافة إلى إنه حضر إليها في محاولة للتعدي عليها من جديد.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو ظهرت فيه البلوجر هدير عبدالرازق اثناء تعرضها للضرب من شخص وخلافات بينهما وقاما الطرفين بتبادل الاتهامات بينهما.

ومن المنتظر أن يتم اقتياد البلوجر هدير عبدالرازق إلى قسم الشرطة لعرضها على النيابة العامة في الاتهامات المتبادلة بينها وبين طليقها.

هدير عبدالرازق القبض على هدير عبدالرازق طليق هدير عبدالرازق

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