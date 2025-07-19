نجم الزمالك السابق يشيد بالصفقات الجديدة ويؤكد: رغبتهم في القميص الأبيض أهم المكاسب

أكد علي عاشور، نجم الزمالك السابق، أن مسئولي القلعة البيضاء يتعاملون باحترافية في ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "عاشور"، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أهم ما يميز الصفقات هذا الموسم هو رغبة اللاعبين الجدد في ارتداء قميص القلعة البيضاء، وأتمنى أن يقدموا أداءً مميزًا خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "أحمد حسام لاعب جيد، لكن حظه كان سيئًا بسبب الإصابة خلال فترة الإعداد. أما تجديد عقد عبدالله السعيد، فكان أمرًا مهمًا للغاية، لأنه لاعب صاحب خبرات كبيرة، وسيضيف الكثير داخل غرفة الملابس، كما أنه يتمتع بعقلية مختلفة".