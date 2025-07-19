محمد عبدالله: فتوح لم يتعلم من الأخطاء السابقة..وعقوبة الزمالك رادعة

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتوح لاعب الفريق لم يتعلم من الأخطاء السابقة، مشددا على أنه لاعب كبير وصاحب إمكانيات فنية عالية.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن يكون هناك عقاب قاسي على أحمد فتوح لكي يتم تقويمه بشكل سليم ومن المفترض أن ينتظم في المعسكر ولكنه فضل السهر وحضور الحفلة وهذا أمر خاطىء".

وأضاف: "أتمنى أن يحافظ فتوح على تواجده بنادي الزمالك وتغريمه مليون جنيه وتجميد مستحقاته وتحويله للتحقيق هو أمر جيد وعقوبة رادعة".