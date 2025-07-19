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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زمن بسيط وجميل .. ليلى علوي تستعيد ذكريات شبابها

ليلى علوي
ليلى علوي
يارا أمين

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها على حسابها الخاص بموقع إنستجرام، صور قديمة لها معبرة عن ارتباطها بتلك الذكريات.

وعلقت ليلى علوي على الصور قائلة: "كل صورة من دول فيها حكاية، ذكريات من زمن كان بسيط وجميل، ضحكة من القلب، وصُحبة من اللي بيعيشوا في القلب، ويمكن اللحظة عدّت، بس الإحساس بيها عمره ما غاب".

فيلم ابن مين فيهم

وكانت قد بدأت النجمة ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بين النجمين في السابق.

الفيلم من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.


وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل  أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

تتوالى الأحداث وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.

إنستجرام ليلى علوي ذكريات ابن مين فيهم بيومي فؤاد

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