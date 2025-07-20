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حرائق متكرّرة والسبب مجهول .. ماذا يحدث في قرية برخيل بسوهاج؟.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حرائق متكرّرة والسبب مجهول .. ماذا يحدث في قرية برخيل بسوهاج؟.. تفاصيل

حريق
حريق
رامي المهدي

شهدت قرية برخيل التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج خلال أسبوع، سلسلة من الحرائق الغامضة التي اندلعت في عدد من منازل القرية، ما أثار حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، وسط عجز تام عن تفسير أسباب اشتعال النيران أو السيطرة على امتدادها المفاجئ.

وبحسب شهادات الأهالي، فإن النيران تشتعل بشكل مفاجئ في المنازل والمزارع دون أي مصدر ظاهر، قبل أن تمتد إلى منازل مجاورة، متسببة في خسائر مادية فادحة، شملت احتراق محاصيل زراعية، وأجهزة كهربائية، ونفوق ماشية وطيور.

وأكد حسن موسى، أحد أبناء القرية، أن الكارثة تتفاقم يومًا بعد يوم، وأن بعض العائلات اضطرت إلى ترك منازلها والنوم في الشوارع والحقول، هربًا من خطر النيران.

وأضاف: “الحرائق لا تندلع في وقت محدد، بل تفاجأ السكان صباحًا ومساء، ولا توجد نقطة إطفاء داخل القرية للتعامل مع الحوادث المتكررة”.

ورغم الدفع بسيارة إطفاء بشكل دائم للقرية، يؤكد الأهالي أن هذا الحل غير كافٍ، مطالبين بـتدخل عاجل من الجهات المعنية، وفتح تحقيق موسع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة التي وصفوها بـ"الغامضة" و"غير الطبيعية".

ودعا سكان قرية برخيل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، إلى تحرك حكومي سريع لحمايتهم من كارثة قد تتفاقم، وإنقاذ ممتلكاتهم وحياتهم التي باتت مهددة كل يوم.

قرية برخيل محافظة سوهاج اشتعال النيران اخبار الحوادث احتراق محاصيل زراعية أجهزة كهربائية نفوق ماشية وطيور

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