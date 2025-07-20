قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد نجل شقيق وائل الدحدوح.. والأخير يودّعه برسالة مؤثرة: «وجع لا ينتهي في غزة»
تعرّف على شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
«الشحات» يكشف حقيقة رحيل عمر فايد عن «فنربخشة»: 3 عروض أوروبية على الطاولة
إسرائيل تقترح 3 دول جديدة لتهجير الفلسطينيين إليها
هل فينير الأسنان يؤثر على صحة الغُسل أو الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
مصرع 3 أطفال أشقاء غرقًا داخل حوض مياه في مزرعة بالبحيرة|تفاصيل
حسام عاشور: من حق وسام أبو علي يفكر في الاحتراف.. والأهلي له 4 أبواب للرحيل
الأهلي يرفض عرض الحزم السعودي للتعاقد مع أليو ديانج.. ناقد يكشف التفاصيل
مبلغ أقل.. ناقد رياضي يكشف تفاصيل جديدة بشأن رحيل وسام أبو علي
طارق السعيد: زيزو مش محمد صلاح.. وأغلى لاعب بمصر لايستحق أكثر من 6 ملايين جنيه
نجاح يتعدى 81% .. بشرى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025
حسام عاشور يكشف المستور: لاعبو الأهلي غاضبون من رواتب «النجوم الجدد»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الشحات» يكشف حقيقة رحيل عمر فايد عن «فنربخشة»: 3 عروض أوروبية على الطاولة

عمر فايد
عمر فايد
رباب الهواري

نفى إسلام الشحات، وكيل عمر فايد، لاعب فنربخشة التركي، ما تردد بشأن فسخ عقد اللاعب مع النادي، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول إنهاء التعاقد بالتراضي غير صحيح.

وقال الشحات، في تصريحات خاصة لبرنامج "رقم 10": "غير صحيح فسخ عقد عمر فايد مع فنربخشة، فعقده ما زال مستمرًا مع النادي لمدة موسمين آخرين، حتى عام 2027".

وتابع: "عقدنا جلسة مع إدارة فنربخشة، وتم الاتفاق على أنه في حال عدم منح اللاعب فرصة للمشاركة خلال الموسم المقبل، سيتم فتح باب الرحيل أمامه إلى نادٍ آخر من خلال البيع، حتى يستفيد النادي ماديًا".

وأضاف: "عمر فايد يملك عدة عروض أوروبية، وهناك ثلاثة أندية تقدمت بطلب رسمي للتعاقد معه، ونتفاوض حاليًا مع فنربخشة بشأن رحيله سواء عن طريق البيع أو الإعارة".

وعلم برنامج "رقم 10" من مصادره الخاصة، أن نادي بيراميدز تقدّم بعرض رسمي للتعاقد مع عمر فايد، لكن اللاعب يُفضل الاستمرار في أوروبا.
أما بخصوص النادي الأهلي، فقد كان العرض الوحيد المُقدَّم من جانبه خلال فترة مشاركة فايد في كأس العالم للأندية، ومنذ انتهاء البطولة لم يحدث أي تواصل جديد مع اللاعب أو وكيله.

كما علم البرنامج من مصادره أن نادي نانت الفرنسي هو أول نادٍ أوروبي تقدّم بعرض رسمي إلى فنربخشة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عمر فايد فنربخشة دورى نايل الاهلي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

علما مصر وليبيا

المكاوى : الشركات المصرية أمامها فرص واعدة للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا

جهاز التنظيم والإدارة

الاثنين المقبل.. امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم

بالصور

فستان مميز .. نانسي عجرم تستعرض جمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

الضغط
الضغط
الضغط

حل وشيك للأزمة .. وسام أبو علي يقترب من كولومبوس الأمريكي والأهلي يوافق

وسام أبو علي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

فيديو

اطول كسوف شمسى

الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر

ايمان عبد اللطيف

ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

ايمان عبد اللطيف

بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

ايمان عبد اللطيف

رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد