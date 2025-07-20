«الشحات» يكشف حقيقة رحيل عمر فايد عن «فنربخشة»: 3 عروض أوروبية على الطاولة

نفى إسلام الشحات، وكيل عمر فايد، لاعب فنربخشة التركي، ما تردد بشأن فسخ عقد اللاعب مع النادي، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول إنهاء التعاقد بالتراضي غير صحيح.

وقال الشحات، في تصريحات خاصة لبرنامج "رقم 10": "غير صحيح فسخ عقد عمر فايد مع فنربخشة، فعقده ما زال مستمرًا مع النادي لمدة موسمين آخرين، حتى عام 2027".

وتابع: "عقدنا جلسة مع إدارة فنربخشة، وتم الاتفاق على أنه في حال عدم منح اللاعب فرصة للمشاركة خلال الموسم المقبل، سيتم فتح باب الرحيل أمامه إلى نادٍ آخر من خلال البيع، حتى يستفيد النادي ماديًا".

وأضاف: "عمر فايد يملك عدة عروض أوروبية، وهناك ثلاثة أندية تقدمت بطلب رسمي للتعاقد معه، ونتفاوض حاليًا مع فنربخشة بشأن رحيله سواء عن طريق البيع أو الإعارة".

وعلم برنامج "رقم 10" من مصادره الخاصة، أن نادي بيراميدز تقدّم بعرض رسمي للتعاقد مع عمر فايد، لكن اللاعب يُفضل الاستمرار في أوروبا.

أما بخصوص النادي الأهلي، فقد كان العرض الوحيد المُقدَّم من جانبه خلال فترة مشاركة فايد في كأس العالم للأندية، ومنذ انتهاء البطولة لم يحدث أي تواصل جديد مع اللاعب أو وكيله.

كما علم البرنامج من مصادره أن نادي نانت الفرنسي هو أول نادٍ أوروبي تقدّم بعرض رسمي إلى فنربخشة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.