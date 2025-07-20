رسميًا.. الزمالك يضم محمد إسماعيل من زد مقابل 50 مليون جنيه

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تفاصيل جديدة بشأن حسم صفقة انضمام اللاعب محمد إسماعيل إلى نادي الزمالك.

وكتب زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزمالك ينجح في حسم صفقة محمد إسماعيل من زد مقابل 50 مليون جنيه".

كما أعلن الناقد الرياضي محمد الدردير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن تعاقد الزمالك رسميًا مع اللاعب، وكتب: "رسميًا.. محمد إسماعيل، مدافع زد، أصبح لاعبًا في نادي الزمالك".

وكان نادي الزمالك قد اقترب من حسم صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل، مدافع نادي زد، بعد تقدم ملحوظ في المفاوضات خلال الساعات الماضية، وسط ترحيب من اللاعب وإدارة ناديه بالانضمام إلى القلعة البيضاء.

وكشفت مصادر من داخل نادي الزمالك أن الإدارة تعمل بجدية على إنهاء التفاصيل النهائية للصفقة، وهو ما منح النادي الأفضلية على حساب بيراميدز، الذي حاول مؤخرًا دخول سباق التعاقد مع اللاعب.