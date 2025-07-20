كأنها من المطعم .. سر لـ قلي الطعمية المقرمشة

إذا كنتي من محبي الطعمية المقرمشة إليكي سر قلي الطعمية على طريقة المطاعم بخطوات تضمن لكِ قرمشة ذهبية وطعم رائع زي الجاهزة:



- طريقة القلي زي المطاعم:

1. تحضير العجينة قبل القلي:

(أهم خطوة لنجاح القرمشة)

بعد فرم الطعمية (الفول + الخضرة + التوابل)، اخلطي فيها:

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة دقيق أو نشا (ده سر القرمشة)

قلّبي الخليط جيدًا قبل القلي مباشرة.

لو حابة، شكّليها ورشي على الوجه سمسم قبل القلي.

2. تسخين الزيت:

(الزيت لابد أن يكون غزير وساخن جدًا)

استخدمي زيت غزير (زي القلي العميق).

اختبري حرارة الزيت: حطي نقطة من العجينة، اذا ارتفعت على الوش بسرعة ويوجد فقاقيع حواليها، يكون الزيت جاهز.



3. طريقة القلي:

شكّلي الطعمية في اليد أو بمعلقة الطعمية (لو متوفرة).

اقلي على نار متوسطة عالية حتي لاتشرب زيت

اقلي كمية صغيرة كل مرة حتي يظل الزيت

ساخن لايبرد



4. التصفية:

ارفعي الطعمية على مناديل مطبخ أو شبكة تصفية.

قدميها سخنة على طول عشان تفضل مقرمشة.

نصائح إضافية من أسرار المطاعم:

يمكن عمل كمية من العجينة وتفرزيها نيّة في الفريزر، بس حاولي تضيفي البيكنج بودر والنشا وقت القلي فقط.

إضافة رشة صغيرة من الكربونات (بيكربونات الصوديوم) مع البيكنج بودر ممكن تعزز الانتفاخ والطراوة.



