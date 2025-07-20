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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بتمويل 9.7 مليار جنيه.. مشروع البتلو يخدم 44.9 ألف مستفيد من صغار المربين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الموافقة على ضخ تمويل جديد بقيمة 150 مليون جنيه لصالح 107 من صغار المربين، ضمن مشروع "البتلو" القومي، بهدف دعم تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم.

وأوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التمويل الجديد يُخصص لشراء نحو 2100 رأس ماشية، ويأتي في إطار التوسع في قاعدة المستفيدين من المشروع الذي تجاوز إجمالي التمويل المخصص له حتى الآن 9.7 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 44.9 ألف مربي، ساهموا في تربية نحو 500 ألف رأس ماشية لإنتاج اللحوم والألبان.

وأشار "القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن المشروع يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الشباب والنساء المعيلات، من خلال توفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز مساهمتهم في تنمية قطاع الإنتاج الحيواني.

وأضاف أن وزارة الزراعة تقدم إلى جانب التمويل، دعمًا فنيًا وبيطريًا متكاملًا، إلى جانب تأمين رؤوس الماشية وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل عبر البنك الزراعي المصري أو من خلال مديريات الزراعة في المحافظات.

وأكد أن المشروع يُدار وفق آلية متابعة صارمة من خلال لجان فنية ميدانية لضمان الجدية، كما يتم تدريب المربين على أساليب التربية الحديثة بهدف رفع كفاءة الإنتاج، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وخفض الاعتماد على الاستيراد.

الزراعة صغار المربين البتلو

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