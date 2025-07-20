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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد الكونغ فو يكرم منتخب الناشئين والشباب في استاد القاهرة

الكونغ فو
الكونغ فو
القسم الرياضي

قام شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بتكريم الأبطال الذين حققوا إنجازات في البطولات الإفريقية والعربية والعالمية خلال الموسم الماضي 2024/ 2025.

وكرم رئيس اتحاد الكونغ فو، المنتخب القومي للناشئين والشباب ‏الذين حققوا ميداليات بالبطولة الأفريقية التي أقيمت في السنغال 2024، وبطولة العالم بروناي 2024 وقام بتسليمهم المكافآت المالية المقررة من وزارة ‏الشباب والرياضة.‏

وفي لفتة طيبة، من المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد، قرر تكريم بعثة المنتخب القومي للناشئين والشباب لحصولهم على ‏البطولة العربية بتونس 2024، ومنحهم جوائز ومكافآت تقديرًا لتميزهم خلال المنافسات.

وفي كلمته على هامش حفل التكريم الذي عُقد اليوم بقاعة الاجتماعات الرئيسية باللجنة الأولمبية المصرية، قال شريف مصطفى: «إننا نعيش اليوم لحظات سعادة غامرة ونحن نكرم أبنائنا لاعبي الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو، احتفالا بحصادهم خلال الموسم الماضي والمشاركة في 3 بطولات هي العربية والأفريقية وكأس العالم وقد ظهروا بمستوى فني عالي خلال المنافسات وحققوا إنجازات نفتخر بها جميعًا».

وتابع: «هذا التكريم يأتي عرفانا منا بما بذلوه من جهد طوال الموسم حتى تم تحقيق النتائج المبهرة في المحافل والبطولات المختلفة، واحتفالنا اليوم إيمانا منا بأهمية تحفيزهم وتقديرهم كي يستمروا في التفوق لتمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل المقبلة».

واختتم رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو كلمته بتوجيه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة راعي البيت الرياضي المصري وصاحب المجهود الكبير في دعم الاتحادات الرياضية المصرية من أجل تحقيق الإنجازات والنتائج الطيبة.

وبعد انتهاء التكريم، عقد الاتحاد المصري للكونغ فو، اجتماعًا للجان العليا بالاتحاد والتي تضم المدربين والحكام والمسابقات والفنية، وذلك لمناقشة خطة ‏نشاط الاتحاد والاستماع إلى مقترحاتهم قبل بدء النشاط للموسم الرياضي 2025 /2026.‏

يأتي ذلك تماشيًا مع النهج الذي يتبعه الاتحاد في الاستماع إلى كافة عناصر اللعبة والتعرف على مطالبهم وأرائهم الفنية لوضعها في ‏عين الاعتبار مع بدء الموسم الجديد، حتى تكون خطة العمل توافقية وتلبي رغبات الجميع كي يتم تنفيذها بشكل مثالي لتحقق الهدف ‏منها.‏

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