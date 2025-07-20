قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش لبطولة العالم بجورجيا 2025

أعلن الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، عن القائمة النهائية للاعبي ولاعبات سلاح الشيش المشاركين في بطولة العالم للعمومي (فردي وفرق)، والمقرر إقامتها في جورجيا خلال الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش كالتالي، محمد حمزة، عبد الرحمن طلبة، سيف الغايش، وعبد الرحمن حفور.

وعلى مستوى السيدات، "نهى هاني، ملك حمزة، سارة حسني، وجنى إيهاب".

ويخوض لاعبو ولاعبات المنتخب معسكرًا خارجيًا في روسيا خلال الفترة من 9 إلى 20 يوليو الجاري، على أن يتوجهوا بعده مباشرة إلى جورجيا للمشاركة في البطولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إعداد شاملة يطبقها الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، سعيا لتحقيق نتائج إيجابية ورفع اسم مصر على منصات التتويج الدولية.

ويقود المنتخب المصري فنياً كلًا من السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، وماهر حمزة المدير الفني لسلاح الشيش، وخالد شريف مدرب سلاح السيف.

ويضم الجهاز الطبي والإداري لبعثة السلاح، أحمد عبد الغني ومحمد الشتشاوي كأطباء علاج طبيعي، وغادة عاطف كأخصائية تأهيل حركي، بالإضافة إلى مجدي مصطفى طبيب البعثة، و أيمن غنيم المدير الإداري لمنتخبات السلاح.

ويرأس البعثة الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويعاونه الكابتن أحمد سمير، النائب الثاني لرئيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يشارك الحكم الدولي عمرو خالد في إدارة منافسات البطولة، بدعوة من الاتحاد الدولي للسلاح.