حماس: نطالب بتحقيق عاجل في الآلية الأمريكية الإسرائيلية للمساعدات بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "حماس" أنها تطالب بتحقيق دولي عاجل في الآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات بغزة.

قال محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إنّ الجمعية تلقت، صباح اليوم، إخطاراً من وزارة الصحة الفلسطينية يفيد باعتزام منظمة الصحة العالمية إدخال 3 شاحنات محمّلة بالأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية إلى القطاع، موضحًا، أن الجمعية تتابع منذ الصباح مع وزارة الصحة والمنظمة الدولية إجراءات السماح بدخول هذه الشاحنات، ومؤكداً أن الحاجة لها كبيرة للغاية في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية.