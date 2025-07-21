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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا نقول عند زيارة القبور؟.. الإفتاء توصي بـ دعاء من 11 كلمة و3 سور

ماذا نقول عند المرور على مقابر المسلمين
ماذا نقول عند المرور على مقابر المسلمين
أحمد سعيد

ما نقول عند المرور على مقابر المسلمين؟.. سؤال يكثر على ألسنة بعض الذين يعتادون على زيارة القبور لأقاربهم أو المرور بجوار القبور لا يعرفون أدعية تقال للمتوفى، أو ما هي السور والآيات التي يمكن إهداء ثوابها إلى الميت، وقد بيّنت دار الإفتاء المصرية أفضل الأدعية التي تقال والسور التي تقرأ للميت.

ما نقول عند المرور على مقابر المسلمين؟

بداية، كشفت دار الإفتاء عن دعاء المارُّ بالمقابر بأنه يستحب له أن يدعو لهم بما يشاء من الرحمة والمغفرة وغير ذلك، كما يسن أن يقول هذا الدعاء: 

  • "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ". 

كما بينت دار الإفتاء المصرية ما هي الآيات التي يمكن أن يتم إهداء ثوابها للمتوفى تقال للميت ومنها قراءة 

  1. سورة الفاتحة 
  2. "قل هو الله أحد"

هل يجوز قراءة سورة يس على الميت ؟ 

وفي إطار الإجابة عن ماذا نقول عند المرور على مقابر المسلمين؟ قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق إن قراءة القرآن من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه فقراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك في منزله أو في المسجد أو بعد صلاة الجنازة وقبلها أو عند القبر كل ذلك جائز شرعًا. 

وأكد الدكتور علي جمعة، في تصريحات له سابقة، أن قراءة القرآن تهون على الميت في قبره كما أخبرنا بذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، كما أن قراءة سورة يس للميت خاصة تهون عليه في قبره وتنيره، كما تتنزل بها الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا من الله عز وجل عليه.

فضل قراءة سورة يس للميت

وأوضح "جمعة"، أن قراءة سورة يس تفيد الميت وأن لها فضل، كما أن لبعض سور القرآن فضل يزيد على الفضل العام للقرآن وذلك من أجل الترغيب في قراءتها ، فضل قراءة سورة يس للأموات يتضح جليًا في حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على قراءة القرآن للميت بعد وفاته، مشيرًا إلى أنه لابد في قراءة القرآن من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال لأمر الله في قوله تعالى : «وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلًا» الآية 4 من سورة المزمل.

أفضل دعاء للميت أوصى به النبي

وفي السياق، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الفاتحة كلها دعاء وهي أفضل ما يُهدى إلى الميت وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا بالدعاء إلى الأموات، مشيرا إلى أنه ورد فى سنن أبي داود "اقرأوا على موتاكم سورة ياسين".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء في تصريحات متلفزة سابقة له، أن قراءة القرآن والدعاء والفاتحة من أعمال الخير وثوابها يصل إلى الميت.

متى يستحب الدعاء للميت؟

من جانبها، بيّنت دار الإفتاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالدعاء للميت بعد دفنه؛ وقد ورد في الحديث الشريف عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود.

ويُستحبّ الدعاء للميت بعد دفنه بأن يقوم رجل من المُشيّعين ممَّن يُجيد الدعاء ويقول: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله". أو أيّ دعاء آخر يجيده الداعي.

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