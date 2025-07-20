رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة لرئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه

استقبل القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء. الأعلى وذلك بديوان محكمة النقض، اليوم الأحد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض المصرية.

رافقه وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار الدكتور/محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ، والمستشار/ زكي شلقامي، - القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال –مدير إدارة النيابات.

جاء ذلك بحضور كل من القاضي/ محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، و القاضي/ عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، و القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العللاقات الدولية، و القاضي/ محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض - رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، و القاضي/ أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض- الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، و القاضي/ خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض - مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام ،و القاضي/ حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وخلال اللقاء أكد المستشار / محمد الشناوي على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية.

من جانبه، رحب القاضي رئيس محكمة النقض بزيارةالمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، مشيدًا بالدور الهام الذي تضطلع به النيابة الإدارية في حماية المال العام وتحقيق الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد، ومؤكدًا على استمرار التعاون المثمر بين الهيئتين بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وتعبيرًا عن عمق العلاقات والتعاون بين الجهتين، تبادل معالي رئيس هيئة النيابة الإدارية ومعالي رئيس محكمة النقض الدروع التذكارية.





