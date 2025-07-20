نائب محافظ الجيزة تفتتح ورشة لتدريب 60 شابا على الحرف اليدوية

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة فعاليات إطلاق الورشة التدريبية لتأهيل 60 شابًا من طلاب الجامعة على الصناعات التراثية والتقليدية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدعم التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتحسين بيئة عمل مناسبة للشباب وتطوير صناعة الحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من قرى المحافظة، ورفع مستوى معيشة العاملين بها، وتشجيع الشباب على الاعتماد عليها كمصدر عمل دائم ومستقر.

وذلك بحضور الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعزة وهدان مدير عام السياحة ومنسق وحدة أيادي مصر بالجيزة ومحمد سعيد عمارة رئيس اتحاد المشروعات والحرف اليدوية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وحنان عمارة امين عام اتحاد المشروعات والحرف اليدوية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة.

وخلال مشاركتها نقلت عبد الحليم تحيات محافظ الجيزة للحضور وتمنياته لهم بدوام التوفيق، وأن تحقق الورشة الأهداف المرجوّة منها، سواء على صعيد تنمية قدرات الشباب، أو الحفاظ على التراث والحرف اليدوية كجزء أصيل من هوية المحافظة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن محافظة الجيزة، بالتعاون مع جامعة القاهرة، تعوّل كثيرًا على حماس الشباب وطاقاتهم في تطوير هذه الصناعات، ومواكبة التطورات التي طرأت على سوق الحرف اليدوية من أدوات تصنيع وأساليب تسويق وبيع حديثة، بما يسهم في استدامة هذه الحرف وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بها.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها لكافة المشاركين والداعمين من مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسهم منصة "أيادي مصر"، ومبادرة "صنايعية مصر"، والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، لدورهم في تنظيم وإقامة الورشة.

وأكدت هند عبد الحليم على أهمية صناعة الحرف اليدوية وجدواها الاستثمارية، باعتبارها مجالًا واعدًا للعمل ومسارًا مهنيًّا مستدامًا يمكن للشباب من خلاله بناء مستقبل مهني واقتصادي ناجح.