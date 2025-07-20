مدرب نيوكاسل يبدي خيبة أمل بشأن الميركاتو الصيفي لفريقه

أبدى إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن عدم رضاه من فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن.

وقال هاو في تصريحات صحفية: "كنت أتمنى أن ننتهي من أعمالنا مبكرًا، وقد حاولنا بالفعل، لكن هذا لم يحدث، مررنا بفترة محبطة، فقدنا خلالها أهدافًا لصالح أندية أخرى، وهذا تكرر في عدة مناسبات".

وتابع: "من أجل نجاح أي صفقة يجب أن يكون اللاعب متحمسًا فعلاً للانضمام، إن لم يتحقق ذلك، فعملية الانتقال لن تنجح ببساطة".

وحتى الآن، لم يُعزّز نيوكاسل تشكيلته إلا بصفقة واحدة تمثلت فى التعاقد مع الجناح السويدي أنتوني إلانجا، بينما من المتوقع إعارة لاعب الوسط الإسباني الشاب أنطونيو كورديرو، المنضم حديثًا من ملقة.