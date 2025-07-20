غدًا.. وزير الشباب والرياضة يعلن إطلاق النسخة الرابعة من مشروع "30 يوم تحدي"

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدًا في العاشرة صباحًا، المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من مشروع "30 يوم تحدي"، والإعلان عن ماراثون العلمين، وذلك بالتعاون مع شركة بريزنتيشن لايف، وبمقر مركز التعليم المدني.

ويُعد مشروع "30 يوم تحدي" من المبادرات الرياضية المهمة التي تنفذها الوزارة لتشجيع المواطنين، وخاصة الشباب، على ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي، من خلال تحديات رياضية يومية ومتنوعة تمتد على مدار 30 يومًا.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر أيضًا الكشف عن تفاصيل ماراثون العلمين، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الرياضية الترفيهية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويستهدف جذب المشاركين من مختلف الفئات العمرية في واحدة من أبرز المدن الجديدة ذات الطابع السياحي والاستثماري.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز الرياضة المجتمعية، وتحفيز المواطنين على ممارسة النشاط البدني، إلى جانب الترويج للسياحة الرياضية داخل مصر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويُشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والرياضية، وممثلو وسائل الإعلام، وممثلو شركة بريزنتيشن لايف الشريك المنفذ للمشروع.