وزير الرياضة يشهد انطلاق بطولة العالم للإسكواش للناشئين

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للإسكواش 2025، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوليو حتى 1 أغسطس الجاري بنادي بلاك بول الرياضي بالقاهرة، بحضور قيادات الاتحاد المصري والدولي للإسكواش، وممثلي الأندية المشاركة، وعدد من الأبطال الدوليين.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالمؤتمر، أن استضافة مصر لهذه البطولة الدولية المهمة، تؤكد على المكانة العالمية التي باتت تحظى بها في تنظيم كبريات الفعاليات الرياضية، لافتًا إلى أن لعبة الإسكواش تمثل أحد أبرز عناصر التفوق المصري على الساحة العالمية، بفضل الأبطال المميزين والدعم المستمر من الدولة.

وعقب المؤتمر، شهد الدكتور أشرف صبحي انطلاق فعاليات البطولة بمنافساتها الفردية، وسط حضور جماهيري وتنظيم متميز، حيث يتنافس 220 لاعبًا ولاعبة من مختلف دول العالم، على رأسهم المصريان أمينة عرفي ومحمد زكريا، اللذان يتصدران تصنيف البطولة في منافسات الفردي.

ويشارك في البطولة من الجانب المصري، في فئة الناشئات كل من: أمينة عرفي، نادين الحمامي، ماليكا تيمور، جنى جلال، سهيلة حازم، ورقية سالم.

وفي فئة الناشئين: محمد زكريا، مروان عسل، إياد داوود، أدم حول، سيف الدين رفاعي، وأدهم رشدي.

وتُقام منافسات الفردي في الفترة من 21 حتى 26 يوليو، بينما تقام منافسات الفرق خلال الفترة من 27 يوليو حتى الأول من أغسطس، وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس تطور مستوى الناشئين عالميًا.