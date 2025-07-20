قدم روحه فداءً للوطن.. النبراوي ينعى المهندس مصطفى أنور عفيفي

نعى المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، شهيد الوطن المهندس مصطفى أنور عفيفي، الذي ارتقى إلى جوار ربه إثر إطلاق نار من عناصر إرهابية غادرة، وقدم روحه الطاهرة فداءً للوطن.

وقال النبراوي في بيان: إذ نعزي أنفسنا، فإنني أعرب عن بالغ حزني وأسفي لفقدان هذا النموذج المشرف من أبناء مصر، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان المهندس مصطفى عفيفي، استشهد متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق نار عشوائي من قبل عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر إرهابي في منطقة بولاق الدكرور.

رصد تحركات الخلية

كان قطاع الأمن الوطني رصد تحركات الخلية المكونة من إرهابيين من حركة "حسم"، مع تورط أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، مطلوب في عدة قضايا، وإيهاب عبداللطيف محمد عبدالقادر، داخل مكان اختبائهم، وذلك ضمن مخطط كان يستهدف منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد.

وتمت المداهمة بإذن من نيابة أمن الدولة العليا، إلّا أن الإرهابيين بادرا بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية تجاه القوات ومن حول العقار، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار انتهى بمصرع العنصرين المطلوبين وإصابة ضابط من قوة المداهمة، فيما استشهد المهندس مصطفى عفيفي، المصادف مرورَه بموقع الحادث خلال توجهه لصلاة الفجر.

وأعلنت وزارة الداخلية عن أن العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الوطني. كذلك تؤكد استمرارها في تعقب العناصر الإرهابية وتحييدها لحماية المواطنين وضمان أمن الوطن.