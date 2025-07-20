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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: الضربة الأمنية ضد "حسم" تجسيد ليقظة الدولة في مواجهة الإرهاب

المستشار عبد الناصر خليل،
المستشار عبد الناصر خليل،
حسن رضوان

أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بالضربة الاستباقية الناجحة التي وجهتها وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الوطني، ضد العناصر الإرهابية التابعة لحركة "حسم"، إحدى الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن هذا التحرك الحاسم يعكس يقظة كاملة من الأجهزة الأمنية واستباقها المستمر للمخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وأكد "خليل"، في بيان اليوم الأحد، أن إفشال هذا المخطط الإرهابي وإسقاط عنصرين مسلحين قبل تنفيذ أي عمليات عدائية يمثل دليلًا واضحًا على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لا تتهاون مع أي تهديد يطال أمن المواطنين أو سلامة المنشآت الحيوية في مختلف ربوع البلاد، مشددًا على أن ما جرى يُعد رسالة قوية بأن يد العدالة ستكون دائمًا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تهديد السلم العام أو النيل من مقدرات الدولة.

وأشار عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، رغم مرور سنوات على سقوطها وانهيار مشروعها، لا تزال تحاول التحرك عبر خلايا عنقودية نائمة أو عناصر هاربة، مستغلة بعض المتغيرات الإقليمية، من أجل إعادة بث الفوضى وزعزعة الاستقرار، إلا أن وعي الشعب المصري ويقظة أجهزته الأمنية كفيلة بإفشال تلك المخططات السوداء في مهدها.

وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن ما كشفه قطاع الأمن الوطني بشأن خطة إعادة إحياء النشاط المسلح للجماعة الإرهابية يُعد إنذارًا بضرورة استمرار التنسيق والتعاون على أعلى المستويات بين الجهات المعنية، وضرورة دعم مؤسسات الدولة في معركتها المستمرة ضد الإرهاب، لافتًا إلى أن هذا العمل النوعي يُضاف إلى سلسلة طويلة من النجاحات الأمنية التي جنبت الوطن ويلات العنف والتخريب.

وثمّن "خليل" ما وصفه بـ"الجهد الاستباقي الخلاق" الذي يبذله رجال الأمن الوطني، والذين يعملون في صمت وبكفاءة عالية، مؤكدًا أن المعلومات الدقيقة والرصد الاستخباراتي المحكم يعكس تطورًا كبيرًا في قدرات الأجهزة الأمنية المصرية، وقدرتها على التنبؤ بالخطر قبل وقوعه والتعامل معه وفق قواعد القانون والدستور.

ودعا جموع المصريين في الداخل والخارج إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة، والتصدي بكل وعي ويقظة لأي حملات مغرضة أو شائعات تحاول النيل من الروح المعنوية للمجتمع، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التكاتف الشعبي ودعم أجهزة الأمن التي تتحمل عبء حماية الوطن في الداخل والخارج.

واختتم المستشار عبد الناصر خليل بتوجيه التحية لوزارة الداخلية ولقطاع الأمن الوطني على ما وصفه بـ"العمل الوطني المخلص"، مؤكدًا أن مثل هذه النجاحات الأمنية تسهم في تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتؤكد مجددًا أن مصر قادرة على مواجهة كل التحديات مهما كانت طبيعتها أو مصادرها، بفضل إرادة سياسية صلبة، ومؤسسات أمنية واعية، وشعب يقظ لا ينخدع بالشعارات الزائفة.

المستشار عبد الناصر خليل مستقبل وطن قطاع الأمن الوطني العناصر الإرهابية شؤون المصريين بالخارج الضربة الاستباقية

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