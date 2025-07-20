شعب مصر: ضم أسرة شهيد عملية ضبط خلية حسم الإرهابية لصندوق الشهداء قرار إنساني يرسخ قيم الوطنية

أعرب أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، عن بالغ تقديره واعتزازه بالدور البطولي الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حماية أمن الوطن، وإجهاض كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها المسلحة، وعلى رأسها ما تُسمى بـ"حركة حسم"، والتي لا تزال تصر على التآمر على مصر، وتنفيذ أجندات مشبوهة انطلاقًا من الخارج.

وقال المقدم في بيان له، إن نجاح قطاع الأمن الوطني بالتعاون مع الأجهزة المعنية في إحباط محاولة تسلل إرهابيين خطيرين لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف المنشآت الحيوية في البلاد، يُعد ضربة استباقية موجعة لكل من تسول له نفسه النيل من أمن هذا الوطن وشعبه، ويؤكد القدرات الاستخباراتية والاحترافية التي وصلت إليها مؤسساتنا الأمنية، والتي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الحزم واليقظة والتنسيق الفعال.

وأشاد رئيس حزب شعب مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة الشهيد المدني الذي استُشهد نتيجة إطلاق النار العشوائي من العناصر الإرهابية، إلى صندوق الشهداء ومصابي العمليات الحربية، موضحا أنه موقف إنساني نبيل يرسخ قيمة التضامن والتقدير الوطني لكل من يدفع ثمنًا في معركة الدفاع عن الوطن، ويُجسد حرص القيادة السياسية على صون كرامة الشهداء وأسرهم.

وجدد رئيس حزب شعب مصر دعمه الكامل للدولة في حربها المقدسة ضد الإرهاب، داعيا الشعب المصري إلى الالتفاف حول قيادته وجيشه وشرطته، وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذا الوطن العظيم.