خطوبة همسة ابنة أركان فؤاد ونادية مصطفى.. شاهد

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عبر ستوري منصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن خطوبة ابنتها همسة في جو عائلي.

وشاركت نادية مصطفى، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، بعض الصور من حفل الخطوبة، وعلقت عليها حيث كتبت: “خطوبة بنت روحى وقلبى وعينى هموسة البسبوسة، على الخلوق المحترم أحمد، ربنا يتمم لهم على خير ويسعدهم العمر كله يارب وعقبال الليلة الكبيرة، وعقبال عندكم جميعاً ربنا يفرح كل الناس يارب”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفنانة وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنانة نادية مصطفى، و هنؤها بخطوبة نجلتها، متمنين لها حياة سعيدة رفقة شريك حياتها.

وكانت قد أعلنت الفنانة نادية مصطفى، منذ أيام، عبر حسابها بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ترشحها لانتخابات التجديد النصفي بتقابة المهن الموسيقية.

وكتبت نادية مصطفى: “أخوتي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهن الموسيقية.. استكمالآ لمسيرة بدأناها معآ وحققنا فيها إيجابيات جديرة بالاستكمال معا، أأمل أن أنال ثقتكم الغالية التي ستظل أمانة في عنقي أينما كنت، اختاروا من ترونه الأجدر، وإن كنت أنا من بين اختياراتكم فشرفوني بمزيد من الدعم، ولكم مني كل التقدير والعهد بالوفاء”.