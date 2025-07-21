الديهي: جماعة الإخوان قامت تاريخيًا على العنف والتصفية الجسدية منذ عهد مؤسسها حسن البنا

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن جماعة الإخوان قامت تاريخيًا على العنف والتصفية الجسدية منذ عهد مؤسسها حسن البنا، موجهًا رسالة قوية إلى من وصفهم بـ"دعاة التصالح" بقوله "رسالتي للبرادعي ورفاقه، ولكل من يقول (مالهم الإخوان؟).. أقول لكم إن الأفعى لا تبتسم، والشيطان لا يخلص، والثعالب لا تؤتمن. لا تصالح مع من تلطخت أيديهم بدماء المصريين."

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن جماعة الإخوان الإرهابية كشفت عن وجهها الحقيقي مجددًا، وذلك في أعقاب البيان الذي أصدره القيادي الإخواني محمود حسين مؤخرًا، والذي تضمن، اعترافًا غير مباشر بتورط الجماعة في العمليات الإرهابية التي استهدفت مصر مؤخرًا.

وتابع مقدم برنامج "بالورقة والقلم:، أن القيادي الإخواني محمود حسين، كان على علم بأن الأجهزة الأمنية أبطلت العملية الإرهابية في بولاق الدكرور".



