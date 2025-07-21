محمد الصباحي يعلن اعتزال التحكيم: قرار شخصي بعد 21 عامًا في الملاعب

أعلن الحكم الدولي المصري محمد الصباحي اعتزاله مجال التحكيم بعد مسيرة دامت 21 عامًا، مؤكدًا أن قراره لا علاقة له بتوجيهات أوسكار أو قرارات إيقاف الحكام فوق سن الـ45 عامًا.

وأوضح الصباحي خلال تصريحاته لبرنامج “كورة كل يوم” أن قرار الاعتزال من أصعب القرارات التي اتخذها في حياته، لكنه يشعر بالرضا عن مشواره الطويل

منظومة التحكيم الأضعف والحكم يحمي نفسه





انتقد الصباحي حال منظومة التحكيم في مصر، واصفًا إياها بـ”الأضعف”، مشيرًا إلى أن الحكم هو من يحمي نفسه داخل الملعب. وأضاف أن اعتزال عدد كبير من الحكام المخضرمين سيؤثر سلبًا على مستوى التحكيم في الموسم المقبل، الذي يتوقع أن يكون صعبًا على الجميع.

أوسكار ليس صاحب قرار اعتزال من تجاوزوا الـ45





أكد الصباحي أن قرار استبعاد الحكام الذين تجاوزوا سن 45 عامًا لم يكن قرار أوسكار، مشددًا على أن بعض الشخصيات داخل المنظومة المصرية كانت وراء هذا التوجه، رغم أن أوسكار يملك خبرة كبيرة في مجال التحكيم.

رفض الانضمام للجنة الحكام بسبب الموقف الحالي





وكشف الصباحي أنه رفض عرضًا للانضمام إلى لجنة الحكام، مؤكدًا أنه لن يتمكن من الإضافة في الوقت الراهن. كما أشار إلى تغير لهجة بعض المسؤولين تجاه الحكام بعد توليهم المناصب، على الرغم من أنهم كانوا يهاجمون التحكيم قبل توليهم المسؤولية.

أخطاء تحكيمية وتقدير خاص لأحمد عيد عبد الملك





اختتم الصباحي تصريحاته بالحديث عن بداياته، مؤكدًا أن والدته كانت الدافع الأول لاختياره مجال التحكيم، معترفًا بأنه ارتكب أخطاء في بعض المباريات. وأشاد باللاعب أحمد عيد عبد الملك، واصفًا إياه بأحد أصعب اللاعبين الذين تعامل معهم، بسبب كثرة اعتراضاته على القرارات التحكيمية.



