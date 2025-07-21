يخفض الضغط ويعزز صحة الدماغ.. مشروب صحي خالي من الكافيين

مشروب النعناع الساخن وصفة رائعة لكونه خالي من الكافيين، ويساهم في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع وتعزيز الصحة الإدراكية من خلال تحسين الذاكرة والتركيز.

مشروب شائع جدًا، يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم وتعزيز الوظائف الإدراكية. شاي النعناع، وهو مشروب منعش للغاية، اقتصادي وسهل التحضير في المنزل. ووفقًا لخبراء من المملكة المتحدة، فإن شاي النعناع، إلى جانب تعزيزه للصحة بطرق متعددة، يُنظم ويعزز صحة القلب والدماغ أيضًا.

فوائد شرب النعناع

يحسن مستويات ضغط الدم

تشير الدراسات إلى أن النعناع، لاحتوائه على مركبات مثل الكارفون، التي تعمل كحاصرات لقنوات الكالسيوم، وتشبه بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم، مفيدٌ للغاية لمن يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية، كما يُقلل شاي النعناع من تقلصات الأوعية الدموية، مما قد يُخفض ضغط الدم، يُرخي الكارفون الأوعية الدموية، وهو أكثر فعالية من بعض أدوية ضغط الدم الشائعة في تخفيف التشنجات الوعائية.

يحسن وظائف المخ

إلى جانب العناية بصحة قلبك، يُفيد شاي النعناع - وخاصةً شاي النعناع - صحتك الإدراكية أيضًا. ووفقًا للدراسات، يُمكن أن يُحسّن الاستهلاك المُنتظم الذاكرة واليقظة والتركيز، وقد أظهرت التجارب أن النعناع يُقلل من التعب الذهني، ويُوفر مُركّبات حيوية تُساعد على تحسين صفاء الذهن والمزاج.

يُعتقد على نطاق واسع أن لرائحة زيت النعناع العطري آثارًا إيجابية على التعلم والذاكرة واليقظة، وقد وجدت دراسة أُجريت عام ٢٠١٥ أن استنشاق زيت النعناع يمكن أن يزيد اليقظة ويُقلل من مستويات الإحباط والقلق والتعب.

ما هو الشاي بالنعناع؟

يتم الاستمتاع بشاي النعناع تقليديا في العديد من الثقافات واكتسب شعبية كبيرة في المغرب، حيث يتم صنع الشاي عن طريق نقع أوراق النعناع وأوراق الشاي الأخضر مع السكر.

في أمريكا الشمالية، قام الأمريكيون الأصليون الأوائل بصنع مشروب من أوراق النعناع البري لتخفيف اضطراب المعدة.

استخدمت الحضارات القديمة، كاليونانيين والمصريين، النعناع كدواء. ويُعتبر مضغ أوراق النعناع علاجًا شعبيًا فارسيًا لآلام الأسنان. وفي الهند، تُساعد الخلطات العشبية التي تحتوي على النعناع في علاج مشاكل الهضم والسعال ونزلات البرد وغيرها من الأمراض، ومن السهل جدًا تحضير شاي النعناع باستخدام النعناع الأخضر أو أوراق النعناع، ويمكن تقديمه ساخنًا أو باردًا.

ما هي الفوائد الصحية الأخرى لشاي النعناع؟

ينظم عملية الهضم

بفضل خلوه من الكافيين، يُساعد شاي النعناع على الهضم وتخفيف بعض أعراض القولون العصبي، كالانتفاخ والغثيان والحموضة. يقول الخبراء إنه يُساعد على استرخاء عضلات المعدة وتحسين تدفق العصارة الصفراوية، مما يُساعد على هضم الطعام ومروره عبر المعدة بشكل أسرع. هذا يُخفف الألم والانتفاخ.

يساعد في تخفيف نزلات البرد والإنفلونزا

النعناع مفيد أيضًا لتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، يبدو أن رائحة النعناع تساعد على فتح الممرات الأنفية. ووفقًا للخبراء، يتمتع المنثول بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما قد يساعد أيضًا في تحسين هذه الأعراض.

يخفف الصداع والصداع النصفي

يعمل النعناع كمرخٍ للعضلات ومسكن للألم، ويمكن أن يساعد في تخفيف بعض أنواع الصداع. ووفقًا للخبراء، فإن المنثول الموجود في النعناع يساعد على زيادة تدفق الدم ويمنح إحساسًا بالبرودة، وهو أمر رائع لتخفيف الألم.

المصدر: timesnownews.