أرباح مصرف الراجحي السعودي تقفز إلى 6.15 مليار ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 6.15 مليار ريال.

عزا "مصرف الراجحي" في بيان إلى تداول السعودية اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى نمو إجمالي دخل العمليات 25.7% إلى 9.6 مليار ريال، بدعم من ازدياد صافي دخل التمويل، والاستثمار بنسبة 24.7%، ورسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 25.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار ، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات لمصرف الراجحي السعودي، شاملاً مخصص خسائر الائتمان، في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، بنسبة 13.7% نتيجة ارتفاع مصاريف الاستهلاك، ورواتب ومزايا الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. كما زاد مخصص خسائر الائتمان 32% تقريباً إلى 600 مليون ريال.