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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم التوعية بمخاطر الإدمان لـ457 ألف طالب بالمدراس

صحتك سعادة
صحتك سعادة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الخدمات التي قدمتها المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» منذ انطلاقها في نوفمبر 2024 وحتى شهر يونيو الماضي، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الصحة النفسية، والصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المستفيدين من برامج المبادرة للوقاية من الإدمان في المدارس، بلغ 456 ألفاً و995 طالبا بإجمالي 10 آلاف و417 جلسة توعوية، كما تردد على العيادات الخارجية الخاصة بعلاج الإدمان 58 ألفاً و10 مواطنين، إلى جانب تردد 898 مواطنا على وحدات خفض الضرر، للعلاج ببدائل الأفيونات، كما انتفع 51 ألفاً و227 مواطنا من الندوات التوعية بالمستشفيات، بالإضافة إلى 212 ألفاً و179 منتفعا بالندوات التوعية المجتمعية.

ارقام واحصائيات

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة الرئاسية نفذت تدريبات لـ50 فردا، بمراكز الرعاية الأولية، لمكافحة إدمان الألعاب الإلكترونية، بجانب تنظيم جلسات علاجية على المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان 
‏https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تضمنت تدريب 724 فردا على مهارات التعامل مع التوحد CST، بمشاركة 13 مركزا للرعاية الأولية، من أصل 19 مركزا تقدم الخدمات الخاصة بمرض التوحد، كما تم استقبال  48 ألفا و339 مترددا على العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

ولفت الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية والمشرف على أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مبادرة «صحتك سعادة» تتضمن عدة محاور أساسية تستهدف تلبية احتياجات فئات مختلفة من المواطنين، انطلاقا من أهمية الصحة النفسية لكل فرد في المجتمع، لما لها من دور محوري في بناء الأسرة المصرية وتعزيز العلاقات الصحية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وسام أبو الفتوح رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن دمج خدمات الصحة النفسية، ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، يسهم بشكل كبير في تحقيق الوقاية والعلاج المبكر، ويخفف الضغط على المستشفيات التخصصية، بما يضمن وصول الأفراد إلى الدعم والعلاج في مرحلة مبكرة تعزز من جودة حياتهم.

وأشارت الدكتورة وسام أبو الفتوح، إلى ملئ الاستبيان النفسي من قبل 3 ملايين و832 ألفاً و857 ضمن الفحوصات الأساسية لمبادرة المقبلين على الزواج منذ انطلاق المبادرة في فبراير 2023 حتى يونيو 2025، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية خلال شهري يناير وفبراير 2025، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات، بهدف تأهيل المختصين على تنفيذ الاستبيان النفسي، وتوضيح عوامل الزواج الناجح، وتأثير الصحة النفسية ومكافحة الإدمان على الأزواج الجدد.

الصحة الإدمان صحتك سعادة وزارة الصحة الصحة النفسية

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