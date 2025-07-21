قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها
ألمانيا: عمل مكثف مع فرنسا وبريطانيا لإيجاد حل دبلوماسي دائم للملف النووي الإيراني
لا علاقة له بالرجولة.. هناء تطلب الخلع: وضع كاميرات في غرفتي لابتزازي
مدبولي: دعم الاستثمارات في قطاع التعدين وإتاحة المزيد من التيسيرات.. نواب: خطوة استراتيجية لتعظيم العوائد القومية ومواجهة التقلبات الاقتصادية
الزمالك يتراجع عن خطة ظهور شيكابالا إعلاميًا عبر قناة النادي.. اعرف السبب
المالية: دورات تدريبية للإعلاميين من دول التعاون الإسلامي بالتعاون مع اتحاد الإذاعات
بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة
الإعلام الإسرائيلي يكشف خطة رئيس أركان الاحتلال للسيطرة على قطاع غزة
قوة إسرائيلية تختطف مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في غزة.. تفاصيل
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. أخبار تهمك
عبدالحميد معالي يصل القاهرة للانضمام لـ الزمالك
بعد فشل جناحي الخارج.. الإخوان تدفع بورقة العنف مجددًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل من حق الملاك رفع دعاوى قضائية بزيادة القيمة الإيجارية؟.. خبير قانوني يجيب

الإيجار القديم
الإيجار القديم
معتز الخصوصي

في ظل حالة الجدل في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين بشأن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم أو رفضه ، فمن المقرر أن تنتهي المدة التي منحها الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

ومن هنا سلط “صدى البلد” الضوء على مدى أحقية الملاك في رفع دعاوى قضائية لزيادة القيمة الإيجارية ، خاصة مع فض دور الإنعقاد لمجلس النواب أو من الممكن الانتظار لرفع دعاوى قضائية لحين انتظار مدة مجلس النواب طبقا للدستور في شهر يناير عام 2026.

ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي ، الخبير القانوني والمحامي بالنقض إنه لا توجد أي علاقة بين فض دور الإنعقاد لمجلس النواب ورفع دعاوى قضائية للملاك أو المستأجرين بشأن زيادة القيمة الإيجارية.

وأشار الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الإيجار القديم لم يصدر حتى الآن، لأنه لم يصدق عليه الرئيس السيسي أو يبدي اعتراضه، مؤكدا أننا يجب أن ننتظر حتى يمر 30 يوما وهي المدة التي منحها الدستور للرئيس للتصديق على القوانين.

وتابع: إذا مرت مدة الـ30 يوما يكون قانون الإيجار القديم نافذ، ويستطيع أن يتم رفع دعاوى قضائية من جانب المستأجرين والملاك، أما إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم لأن الرئيس اعترض عليه فمن حق الملاك والمستأجرين رفع دعاوى قضائية عليه.

وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

الملاك المستأجرين الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

قبل قطع الخدمة لعدم السداد.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

فات الميعاد

فات الميعاد الحلقة 28.. أحمد مجدي يتقدم ببلاغ ضد أسماء أبو اليزيد

محاكمة السيد آرثر ميلر لـ يوسف المنصور تنافس في المهرجان القومي للمسرح

محاكمة السيد آرثر ميلر لـ يوسف المنصور تنافس في المهرجان القومي للمسرح

جائزة خيري شلبي

5 روايات في القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2025

بالصور

بتكلفة 10ملايين جنيه.. إنشاء كوبرى جديد لخدمة أهالي ابو حماد

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي

سائقو فولفو العالمية يستغيثون: تعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة

فولفو
فولفو
فولفو

فيديو

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

مها الصغير

كلمتين بقولهم لنفسي .. أول تعليق للمذيعة مها الصغير بعد أزمة اللوحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد