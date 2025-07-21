فنادق مرسى علم تحتفل باليوم الوطني البلجيكي

احتفل عدد كبير من السائحين البلجيك، اليوم الإثنين، باليوم الوطني البلجيكي على شواطئ مرسى علم، حيث حملوا أعلام بلجيكا ومصر، بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات والعاملين بالقطاع السياحي في أجواء مبهجة بغرض ترفيهي وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

قال أبو الحجاج العمارى الخبير السياحي ومدير احد فنادق مرسى علم ، إن آلاف السياح الأجانب احتفلوا باليوم الوطني البلجيكي بفنادق مرسي علم وتبادل مئات الحضور من السائحين البلجيكيين، التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلجيكا، الذي يتم الاحتفال به سنوياً في 21 يوليو كل عام

وأوضح العمارى أن الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم، تحرص على مشاركة السائحين البلجيكيين احتفالاتهم باليوم الوطني، كنوع من الترويج السياحي والتسويق لشواطئ مرسى علم حيث حمل السائحون علم بلجيكا وعلم مصر، كما أقيم احتفال من نوع خاص بهذه المناسبة، شمل فقرات موسيقية متنوعة وبوفيه خاص وتورتة بعلم بلجيكا وعصائر بألوان