الكلاب تتحول إلى هياكل عظمية بسبب نقص الطعام في قطاع غزة.. شاهد

انتشر مقطع فيديو متداول لكلب في قطاع غزة تحول إلى هيكل عظمي بسبب النقص الشديد في الطعام.



ويعاني الفلسطينيون من تعنت إسرائيلي في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ما تسبب في حدوث مجاعة عانى منها الآلاف خلال الأشهر الماضية.

وأكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي، وخصوصًا بعض القيادات السياسية في عدد من الدول، بات يتعامل بقدر مقلق من اللامبالاة تجاه الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن كثيرًا من الدول تكتفي بإصدار بيانات الشجب والاستنكار دون اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العدوان، رغم مرور أكثر من 22 شهرًا على حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.