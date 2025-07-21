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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البريطاني-المصري فادي السيد ينضم إلى أبطال مسلسل "ولد وبنت وشايب"

فادي السيد
فادي السيد
قسم الفن

ينضم المصري البريطاني فادي السيد إلى أبطال مسلسل ولد وبنت وشايب الذي بدأ تصويره هذا الأسوع استعداداً لعرضه قريباً على منصة Watch It، ضمن قائمة أعمالها الأصلية بالمشاركة مع شركة AF Production، ليعد المسلسل بذلك أولى تجارب فادي التلفزيونية بمصر.

مسلسل ولد وبنت وشايب من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي، وبطولة  أشرف عبد الباقي، ليلى أحمد زاهر، مروان المسلماني, انتصار, نبيل عيسى، وعلاء عرفة.

أحدث أعمال فادي السيد تجسيده لشخصية "فاز" في الجزء الثالث من مسلسل Gangs of London، التي بدأها في الجزء الثاني من نفس المسلسل، وهو إنتاج أمريكي بريطاني مشترك بين Sky Studios وAMC Networks وPulse Films، ويشارك فادي في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين. 

سبقه مشاركته في بطولة مسلسل الكوميديا السوداء Kaos  الذي بدأ يُعرض على منصة نتفليكس، والجزء الثالث من مسلسل Industry  من انتاج HBO.

فادي السيد ممثل مصري بريطاني، ظهر في أول بطولة له من خلال فيلم My Brother the Devil، وترشح عنه لجائزة أفضل موهبة بريطانية صاعدة في مهرجان لندن السينمائي. ليشارك بعدها في مجموعة من الأعمال الدولية البارزة، منها مسلسلات؛ Penny Dreadful، River، Baghdad Central وLittle Bird، وأفلام مثل A Private War وDaniel.
 

ولد وبنت وشايب مسلسل ولد وبنت وشايب فادي السيد

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