علشان منغرقش.. شركة الصرف بالإسكندرية تكثف استعدادتها لموسم الشتاء

تفقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عددًا من المشروعات والمحطات الحيوية لمتابعة جاهزية منظومة صرف مياه الأمطار، استعدادا لفصل الشتاء.

بدأت جولة اللواء محمود نافع، بتفقد أعمال الشنايش وصرف مياه الأمطار بمشروع إنشاء كوبري علوي بطريق ٤٥ الدولي، الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، حيث رافقه اللواء "عاصم" رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من قيادات الشركة ومهندسي الجهاز، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة استعدادًا لموسم الأمطار.

كما شملت الجولة زيارة كل من محطة عزبة الشامي ومحطة الإسكان والتعمير، حيث تم الاطمئنان على سير العمل وانتظام تشغيل المعدات وفرق التشغيل والصيانة.

وخلال الجولة، تصادف وجود زيارة ميدانية لعدد من طلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، الذين حضروا لمتابعة تنفيذ مشروع استراتيجية فصل مياه الأمطار بشارع محمد نجيب، وذلك في إطار دعم الجانب العملي والتطبيقي للطلاب وتعريفهم بأحدث مشروعات البنية التحتية في الإسكندرية.

وأكد "نافع" خلال الجولة على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المنفذة والشركة، لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبكفاءة عالية، مشددًا على الاستعداد الكامل لمواجهة أي تحديات خلال موسم الشتاء المقبل.