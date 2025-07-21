قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية قناة السويس تطلق أولى جولاتها الترويجية للعام المالي 2025-2026 بزيارة للصين
اهتمام ترامب بـ باكستان يدفع الهند إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الصين
رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك
مروان عطية يطالب الأهلي بتعديل راتبه.. أحمد حسن يكشف التفاصيل
خناقاتنا كلها مضحكة وبسيطة .. حسام حبيب يعتذر لــ شيرين عبد الوهاب
رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال يواصل استخدام التجويع سلاحا في حرب الإبادة
رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها
ألمانيا: عمل مكثف مع فرنسا وبريطانيا لإيجاد حل دبلوماسي دائم للملف النووي الإيراني
لا علاقة له بالرجولة.. هناء تطلب الخلع: وضع كاميرات في غرفتي لابتزازي
مدبولي: دعم الاستثمارات في قطاع التعدين وإتاحة المزيد من التيسيرات.. نواب: خطوة استراتيجية لتعظيم العوائد القومية ومواجهة التقلبات الاقتصادية
الزمالك يتراجع عن خطة ظهور شيكابالا إعلاميًا عبر قناة النادي.. اعرف السبب
المالية: دورات تدريبية للإعلاميين من دول التعاون الإسلامي بالتعاون مع اتحاد الإذاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة يوضح معلومات عن المهدي المنتظر.. فتعرف عليها

المهدي المنتظر - أرشيفية
المهدي المنتظر - أرشيفية
شيماء جمال

كتب الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منشورا جدا قال فيه: إن المسلمون -لا سيما أهل السنة- يعتقدون أن من أشراط الساعة خروج المهدي آخر الزمان، فيملك سبع سنين، يملأ الأرض عدلاً، كما ملئت جورًا وظلمًا، وتخرج الأرض نباتها، وتمطر السماء قطرها، ويفيض المال.

وأوضح عبر صفحته على فيس بوك أن المسلمون يعتقدون ذلك لما ورد من الأحاديث النبوية التي أخرجها جماعة من أئمة الحديث منهم: أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، ابن ماجة في سننه، النسائي في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، ونعيم بن حماد في كتاب الفتن، والحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي، وفي الحلية، والطبراني في الكبير والأوسط والصغير، والدارقطني في الأفراد، والبارودي في معرفة الصحابة، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والبزار في مسنده، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، وابن عساكر في تاريخه، وابن منده في تاريخ أصبهان، الديلمي في مسند الفردوس، والروياني في مسنده، وابن سعد في الطبقات.

ونوه أن هؤلاء الأئمة أسندوا تلك الأحاديث إلى ثلاثين من الصحابة، نذكر منهم : عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد اللّه، وعبد الرحمن بن عوف، والحسين بن علي، وأم سلمة، وأم حبيبة، وعبد اللّه بن عباس ، وعبد اللّه بن مسعود ، وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن عمرو، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد اللّه، وأبو هريرة، وأنس بن مالك ، وعمار بن ياسر، وعوف بن مالك، وثوبان مولى رسول اللّه ﷺ ، قرة بن إياس، علي الهلالي، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللّه بن الحارث بن جزء، وعوف بن مالك، وعمران بن حصين، وأبو الطفيل، وجابر الصدفي. رضي الله عنهم جميعًا.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : (تواترت الأخبار بأنّ المهدي من هذه الأُمّة، وأنّ عيسى ـ عليه السَّلام ـ سينزل ويصلّي خلفه) [فتح الباري]

خروج المهدى المنتظر

فقد بلغت الروايات بشأن ظهور المهدي حد التواتر، وتكلم في ذلك العلماء، فقال السفاريني : «وقد كثرت بخروجه الروايات، حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة، حتى عُدّ من معتقداتهم» [لوامع الأنوار البهية].

يقول الشيخ الغماري -رحمه الله- : «حديث المهديّ متواتر أيضًا؛ لأنه ورد عن النبيِّ ﷺ من طريق ثلاثين صحابيًّا بأسانيدَ وطرقٍ متعددة مُخَرَّجة في كتب السنة الصحاح والسنن والجوامع والمُصَنَّفات وغيرها. ونَصَّ على تواتره الحافظُ أبو الحسين السِّجْزِيّ والقرطبيّ صاحب التفسير والحافظ ابن حجر و الحافظ السخاويّ وغيرهم وألَّف الإمام الشوكانيّ : في بيان تواتر حديث المهديّ والدجال ونزول عيسى كتابًا خاصًّا سمَّاه (التوضيح لبيان تواتر حديث المنتظر والدجال والمسيح) وهو كتاب جيد، وقد طُبِع بالهند.»

وقد قال الشوكاني في ذلك الكتاب الذي أشار إليه الشيخ الغماري ما نصه : «والأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر ، التي أمكن الوقوف عليها ، منها خمسون حديثاً، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول» [التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح].

ومن هذه الأحاديث التي جاءت في المهدي:

قول النبي ﷺ : «لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي].

وقول النبي ﷺ : «المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلاً، كما ملئت ظلما وجوراً، يملك سبع سنين» [رواه أبو داود والحاكم في المستدرك].

وقوله ﷺ : « المهدي من عترتي من ولد فاطمة» [رواه أبو داود وابن ماجه]، وقوله ﷺ : « المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة» [رواه أحمد وابن ماجه].

وكذلك قوله ﷺ : «يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويُعطي المال صحاحاً، وتخرج الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً. يعني حججا» [رواه الحاكم في المستدرك].

وقوله ﷺ : « يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويُعطي المال صحاحاً، وتخرج الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً. يعني حججًا» [رواه ابن ماجه والحاكم].

علي جمعة أشراط الساعة المهدي خروج المهدي آخر الزمان المهدي المنتظر خروج المهدى المنتظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

قبل قطع الخدمة لعدم السداد.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

انطلاق أول بطولة مفتوحة للشطرنج بملعب الإكليريك بدمياط

كفوري الغاب

ضربوه وألقوه في الترعة.. مصرع شاب على يد أهل زوجته بدمياط

ارشيفية

مصرع شاب في حادث موتوسيكل بطريق المعصرة-بلقاس بالدقهلية

بالصور

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

بتكلفة 10ملايين جنيه.. إنشاء كوبرى جديد لخدمة أهالي ابو حماد

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد