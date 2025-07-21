الزمالك يبحث عن بديل أحمد فتوح بعد تحويله للتحقيق وتغريمه مليون جنيه

تتجه إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إلى دراسة التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الأزمة الأخيرة الخاصة بأحمد فتوح، والتي أسفرت عن تحويله للتحقيق وتغريمه مليون جنيه بقرار إداري من النادي.

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، بدأ التحرك في ملف بدائل مركز الظهير الأيسر، وطرح فكرة تدعيم هذا المركز بلاعب أجنبي، خاصة في ظل عدم توافر خيارات مميزة ومتاحة حاليًا داخل الدوري المصري.

وأوضح المصدر أن الاتجاه السائد داخل إدارة الكرة هو التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي تحت السن، حتى لا يشغل مكانًا في قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن، ولضمان توفر عنصر شاب يمكن تطويره والعمل على دمجه تدريجيًا إلى جانب المغربي محمود بنتايك.

وأضاف أن هناك عدة ترشيحات مطروحة حاليًا، من بينها لاعب إفريقي شاب مميز، بالإضافة إلى لاعبين آخرين من المغرب والجزائر، يتم دراستهم فنيًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة.

وتبقى نتائج التحقيق مع أحمد فتوح وما ستسفر عنه الأزمة، عنصرًا مؤثرًا في حسم الموقف بشكل كامل، سواء بالاستمرار أو توجيه الشكر له خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يُعجّل بإتمام صفقة الظهير الأيسر الجديد.