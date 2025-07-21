التحري عن سحل ممرضة وتمزيق ملابسها بمستشفى البدرشين المركزي

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات سحل ممرضة داخل مستشفى البدرشين المركزي والتعدي عليها بالضرب وتمزيق ملابسها في مشاجرة مع والد طفل مريض.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى البدرشين المركزي بتعرض ممرضة من الطاقم الطبي للمستشفى للسحل والضرب وتمزيق ملابسها ما أسفر عن إصابتها بعدة إصابات متفرقة بجسدها.

أشارت التحريات من خلال مناقشة الممرضة المجني عليها أن عامل حضر إلى المستشفى وطلب إخضاع نجله لجلسة أكسجين فطلبت منه إيصال سداد رسوم الجلسة فرفض ونهرها ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيامه بسحلها على الأرض وتمزيق ملابسها والتعدي عليها بالضرب ما دفعها لتحرير محضر بالواقعة.

يتولى رجال مباحث البدرشين تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة داخل مستشفى البدرشين المركزي للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وجمع التحريات اللازمة، تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.