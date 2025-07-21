نجاح 75 طالبا فقط بزراعة المنوفية والعميد يرفض التعليق.. والجامعة: نحقق في الواقعة

تداول عدد من طلاب كلية الزراعة في جامعة المنوفية قوائم تفيد بنجاح 75 طالبا من أصل 368 طالبا ما أثار حالة الغضب والجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

صدى البلد حاول التواصل مع الدكتور أحمد الخولي عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية الذي رفض التعليق قائلا إنه غير مصرح له بالتحدث الي وسائل الإعلام سوي من غير المتحدث الرسمي باسم الكلية.

وأضاف أنه سيتم إصدار بيان سيتم نشره علي موقع الكلية علي الفيس بوك لبيان حقيقة الأمر، مكتفيا بجملة أن الأمر تحت الدراسة.

وقال الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم التحقيق في الواقعة لبيان حقيقتها ومدي صحتها، مؤكدا أن القوائم المتداولة ليست معتمدة رسميا وأي نتيجة يتم اعتمادها من رئيس الجامعة أولا وبعد ذلك يتم اعتمادها.