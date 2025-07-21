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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح 75 طالبا فقط بزراعة المنوفية والعميد يرفض التعليق.. والجامعة: نحقق في الواقعة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
مروة فاضل

تداول عدد من طلاب كلية الزراعة في جامعة المنوفية قوائم تفيد بنجاح 75 طالبا من أصل 368 طالبا ما أثار حالة الغضب والجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

صدى البلد حاول التواصل مع الدكتور أحمد الخولي عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية الذي رفض التعليق قائلا إنه غير مصرح له بالتحدث الي وسائل الإعلام سوي من غير المتحدث الرسمي باسم الكلية.

وأضاف أنه سيتم إصدار بيان سيتم نشره علي موقع الكلية علي الفيس بوك لبيان حقيقة الأمر، مكتفيا بجملة أن الأمر تحت الدراسة.

وقال الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم التحقيق في الواقعة لبيان حقيقتها ومدي صحتها، مؤكدا أن القوائم المتداولة ليست معتمدة رسميا وأي نتيجة يتم اعتمادها من رئيس الجامعة أولا وبعد ذلك يتم اعتمادها.

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