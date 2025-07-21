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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راشفورد يخضع للفحص الطبي في برشلونة تمهيدًا للانضمام للفريق

راشفورد
راشفورد
إسراء أشرف

يستعد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، للخضوع إلى فحص طبي في مدينة برشلونة، اليوم الإثنين، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام كاتالونية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية أن برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد يقضي بانتقال راشفورد، صاحب الـ27 عامًا، إلى "البلوجرانا" على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء مقابل 35 مليون يورو. وسيتكفل النادي الإسباني بدفع الراتب السنوي الكامل للاعب، والمقدر بـ16 مليون يورو.

وبحسب التقارير، لم يكن راشفورد الخيار الأول بالنسبة لبرشلونة، الذي حاول أولًا التعاقد مع نيكو ويليامس جناح أتلتيك بلباو، لكن اللاعب فضل البقاء ووقع عقدًا طويل الأمد مع ناديه، بسبب غياب الضمانات الكافية لتسجيله في قائمة برشلونة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

كما حاول برشلونة ضم الكولومبي لويس دياز من ليفربول، لكن النادي الإنجليزي أكد أن اللاعب ليس معروضًا للبيع، مما دفع برشلونة لتحويل أنظاره نحو راشفورد.

وكان راشفورد قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى أستون فيلا، الذي فضل عدم تفعيل خيار الشراء، ليعود اللاعب إلى مانشستر يونايتد، حيث خرج من حسابات المدرب البرتغالي روبين أموريم.

ويعد راشفورد من أبناء أكاديمية مانشستر يونايتد، حيث انضم إلى الفرق السنية بالنادي منذ أن كان في السابعة من عمره، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2016. وخلال مسيرته مع "الشياطين الحمر"، خاض 426 مباراة، سجل خلالها 173 هدفًا، وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، مثل راشفورد منتخب إنجلترا في 62 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفًا.

ماركوس راشفورد راشفورد مانشستر يونايتد برشلونة

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