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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرفة عمليات الجبهة الوطنية تستعد لانطلاق مؤتمرات البرامج الانتخابية لمرشحي الشيوخ

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

يواصل حزب الجبهة الوطنية، من خلال غرفة العمليات المركزية متابعة الاستعدادات الميدانية تمهيدًا لانطلاق المؤتمرات الشعبية التي يعتزم الحزب تنظيمها في مختلف المحافظات، لعرض برامج مرشحيه ورؤيتهم أمام المواطنين، وذلك قبيل بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتنطلق أولى المؤتمرات الشعبية لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظتي الجيزة والغربية، يوم الأربعاء المقبل،  ضمن سلسلة اللقاءات الشعبية التي ينظمها الحزب لعرض برامج مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويهدف الحزب من خلال هذه المؤتمرات إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وشرح أولويات مرشحيه وخططهم في الملفات التي تهم الشارع المصري، في إطار حرص الحزب على فتح قنوات حوار مع الناخبين وتحفيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة.

وتكثف غرفة العمليات جهودها التنسيقية مع أمانات الحزب في المحافظات لضمان جاهزية فرق العمل، ودعم المرشحين في تنظيم المؤتمرات الشعبية وفق الضوابط القانونية، بما يسهم في تعزيز التواصل مع الشارع، وتوضيح أولويات الحزب وبرامج مرشحيه بشكل مباشر.

كما تواصل الغرفة مهامها في رصد الموقف الميداني أولًا بأول، والتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ، مع الالتزام الكامل بقواعد العملية الانتخابية لضمان خوضها في إطار من الشفافية والانضباط التنظيمي.

قال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن غرفة العمليات المركزية تمثل ركيزة أساسية في متابعة العملية الانتخابية وتنسيق الجهود بين مختلف أمانات الحزب على مستوى الجمهورية، لضمان سير الانتخابات وفق أعلى درجات الانضباط والالتزام بالقانون.

وأضاف "القصير"، أن الحزب يولي أهمية كبيرة لتسهيل مهمة مرشحيه وتقديم الدعم الكامل لهم ميدانيًا وتنظيميًا، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني على الجميع، لاختيار من يمثلهم ويعبر عن تطلعاتهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

وأكد أن الجبهة الوطنية تعمل بكل جدية لتعزيز التواصل مع المواطنين وشرح برامج مرشحيها، بما يساهم في زيادة الوعي بأهمية المشاركة في صنع القرار الوطني من خلال صناديق الاقتراع.

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