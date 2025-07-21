أحدث ظهور لـ رانيا محمود ياسين في المهرجان القومي للمسرح المصري

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها بإطلالتها من المهرجان القومي للمسرح المصري، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت رانيا ياسين مرتدية فستان باللون الأسود مزين بوردة زرقاء كبيرة، ونسقت معه اكسسوارات فضية.

ومن الناحية الجمالية وضعت مكياج تبرز به جمال عيونها وأحمر شفاة باللون الوردي، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

رانيا ياسين تطمأن الجمهور على صحة محمد رياض

وكانت قد طمأنت الفنانة رانيا محمود ياسين الجمهور علي صحة زوجها الفنان محمد رياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت رانيا محمود ياسين: "الحمد الله اليوم عدي علي خير محمد كان حرارته ٣٩ وقعدنا اليوم كله بحاول أنزله الحرارة بسبب مكروب بالمعده بعد استشاره الطيب اخد حقن مضاد حيوي وحقنه علشان الحراره وانا فستاني سوسته كان فيها مشكله ولبست فستان تاني مع ان عملين بروفه وكان زي الفل معرفش ووقعت الريد كاربت وانا مروحه الحمد الله اليوم كان غريب انا ومحمد كنا مجهدين جدا بس الحمد الله محمد اتحسن وقدر ينزل كنت خايفه عليه اوي وبصراحة كنت رايحة بنفسية سيئه جدا لكن الحمد الله وشكر لله اليوم عدي علي خير وظهر المهرجان بشكل مشرف جدا وشكرا رب العالمين والف سلامة عليك يا حبيبي وربنا يكفينا شر العين وشر المستخبي".

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها ترفض تقديم السيرة الذاتية لوالدها الفنان الراحل ولا تحب أعمال السير الذاتية.

وأضافت ياسين في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنها تتمني تقديم شخصية كليوباترا.