برلماني: دعم صناعة السكر خطوة جوهرية لتعزيز الأمن الغذائي

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن متابعة رئيس مجلس الوزراء لجهود تطوير صناعة السكر يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع الاستراتيجي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشددة على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية مثل السكر، يمثل ركيزة محورية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقلال الصناعي.

وأوضحت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي نموذج لتكامل القطاعات الإنتاجية في مصر، بداية من الزراعة ومرورًا بالتصنيع وانتهاءً بالمنتجات الثانوية التي تدخل في صناعات متعددة مثل الإيثانول، الأعلاف، الورق، الأسمدة، وحتى الطاقة.

وأضافت: "ما استعرضه رئيس الوزراء خلال الاجتماع يعكس رؤية متكاملة للتطوير، لا تقتصر فقط على الإنتاج الكمي، بل تمتد إلى تحديث البنية التحتية للمصانع، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة التشغيل، وهي عناصر رئيسية لرفع تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا".

وشددت عضو لجنة الصناعة على أن وجود خطة واضحة لتعظيم العائد الاستثماري لمصانع السكر، وزيادة إنتاجية الفدان، يمثل قيمة مضافة حقيقية ليس فقط للمزارعين والمنتجين، بل للاقتصاد القومي بشكل عام، خاصة في ظل ما يشهده السوق العالمي من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار السكر.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة تدعم بقوة أي تحرك حكومي يستهدف توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن مصر تمتلك المقومات الزراعية والصناعية والبشرية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السكر ومنتجاته، وهو ما يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لتحقيق هذه الرؤية.