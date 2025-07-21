آخر التطورات في السويداء بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .. تفاصيل

قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن الجنوب السوري مؤهل منذ شهر مارس الماضي لمزيد من التصعيد خلال توقيت الخلافات بين العشائر العربية والدروس فى منطق صحنايا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الأسباب الرئيسية لإزالة الخلاف هي أنه هناك صدامات طائفية موجودة فى سوريا بشكل غير طبيعي.

وتابع أن الدروذ أنفسهم داخل السويداء منقسمين على أنفسهم، حيث أن هناك جزء منهم تابع ليوسف جربوع متفقين مع الدولة ويقولون أن الحكومة يجب أن تدخل وتهدأ الأوضاع داخل المنطقة.