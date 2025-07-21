أردوغان: إسرائيل تعرقل الاستقرار في سوريا.. وسنقدم الدعم لتسريع عودة اللاجئين السوريين

أكد رجب طيب أردوغان الرئيس التركي أن إسرائيل تعمل على عرقلة الاستقرار في سوريا، مجدداً التأكيد على دعم أنقرة لدمشق، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".

وأكد الرئيس التركي أن الرئيس السوري أحمد الشرع اتخذ موقفاً حازماً بشأن الأحداث الأخيرة في بلاده ولم يقدم أي تنازلات.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله في تصريح للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من قبرص: إن إسرائيل تواصل استفزازاتها ولا تريد الاستقرار في المنطقة، وهي تعتقد أن سوريا موحدة لن تكون في صالحها، ومن الضروري أن نشرح للعالم جيداً أن إسرائيل تعمل على عرقلة مشروع الاستقرار في سوريا.

وفيما يخص قضية اللاجئين السوريين، جدد أردوغان التأكيد على أن تركيا ستقدم جميع أنواع الدعم لتسريع عودتهم الطوعية.

